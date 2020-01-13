13 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Васифа Юсиф оглу Талыбова орденом "Шараф".

Согласно документу, Талыбов награждается за особые заслуги в деле государственного строительства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.