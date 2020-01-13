https://news.day.az/politics/1193656.html Президент Ильхам Алиев наградил Васифа Талыбова орденом "Шараф"
Президент Ильхам Алиев наградил Васифа Талыбова орденом "Шараф"
13 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Васифа Юсиф оглу Талыбова орденом "Шараф".
Согласно документу, Талыбов награждается за особые заслуги в деле государственного строительства.
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