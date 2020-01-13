Терроризм - это слово, которое прочно вошло в лексикон во всех странах мира в последние десятилетия. Если читать СМИ, то его можно встретить чуть ли не каждый день: ближневосточный, ражикальный, красный террор и многие другие. Удивительно, но в средствах массовой информации - особенно в России - "незаслуженно" редко упоминается армянский терроризм. Между тем установлено, что в ХХ веке армянскими организациями были осуществлены кровавые теракты в самых разных точках мира - в Европе, Америке, России и во многих других странах.



За армянским терроризмом скрываются и меркантильные интересы, и территориальные претензии буквально ко всем соседям, и банальный агрессивный национализм. Тем не менее армянское лобби по всему миру прикладывает огпромные усилия для того, чтобы не предавать огласке грязное прошлое своих "национальных героев" - таких, например, как пособник нацистов Гарегин Нжде.

А прятать армянам есть что. На совести армянских террористов тысячи преступлений. Среди них многочисленные убийства и теракты, в том числе подрыв в московском метро, потрясший весь Союз в 1977 году. Это был первый в истории теракт в метро, и начало этой страшной традиции положили именно армяне.





К сожалению, приходится констатировать, что идеи террора слишком плотно внедрены в национальную идеологию армянского народа. Об этом говорят звучавшие в Армении в годовщину московского теракта требования считать организатора этого преступления героем армянского народа. Без оглядки на многочисленные жертвы, "патриоты" Армении пытаются оправдать деяния негодяя, даже на суде не покаявшегося и призывавшего армян к мести.





Сожаление вызывает и то, что российские СМИ стараются как можно реже поднимать тему армянского терроризма. Что, впрочем, не удивительно. В настоящее время на российском медиа-пространстве наблюдается засилье лиц армянской национальности. Армянские националисты постепенно захватывают СМИ России, и материалы вроде того ролика, с которым мы предлагаем ознакомиться нашим читателям, все реже будут становиться достоянием российской общественности.

Для россиян СМИ и, прежде всего, некоторыми телеканалами создается трогательный образ большого друга России, преграды между православным и "диким" мусульманским мирами. Между тем, реальное отношение в Армении к России, русским и русскому языку далеко от позитива. Наличие в Гюмри российской базы вовсе не свидетельствует об особом отношении армянской общественности к русскому миру. Несмотря на то, что даже своим существованием Армения обязана России, отношение в этой стране к северному соседу всегда было и, скорее всего, будет враждебным.

Настоящее отношение армян к России и их русофобская сущность проявляются в целой череде событий последних лет: осквернению памятника Грибоедову, и отказу искать виновных в этом, в закрытии русских школ по всей стране, демонстративному разрушению православных русских церквей в Армении и многом другом. Армянская неблагодарность - грабли, на которые Россия наступает уже две сотни лет.