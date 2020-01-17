Для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут девятого февраля, Азербайджан создал международным организациям все необходимые условия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что Азербайджан постоянно сотрудничал с международными организациями в преддверии выборов.

"В связи с нынешними выборами в различные международные организации отправлены приглашения. На многие из них уже получен положительный ответ", - сказал Мазахир Панахов.

Он сообщил, что для участия в парламентских выборах обратился 2431 человек, из них зарегистрированы кандидатуры 1622 лиц. На сегодняшний день аккредитацию в рамках парламентских выборов прошел 81 международный наблюдатель.

Председатель ЦИК добавил, что процесс продолжается и эта цифра будет расти.

"Аккредитованные на сегодняшний день наблюдатели представляют 28 стран. Председатели ЦИК таких стран, как Турция, Беларусь, Молдова и другие будут лично наблюдать за избирательным процессом", - сказал Мазахир Панахов.

Он добавил, что число местных наблюдателей составляет 12 829 человек.