Я благодарна Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за заботу и поддержку деятелей культуры.

Об этом в беседе с Day.Az сообщила народная артистка Азербайджана, известный театральный режиссер Джаннат Салимова, награжденная накануне по распоряжению Президента Азербайджана орденом "Шараф".

"Я благодарна Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то огромное внимание, которое они уделяют сфере искусства и культуры в стране. Благодаря их заботе мы достигаем больших успехов. В Азербайджане оказывается поддержка театрам, творческим союзам, деятелям культуры и искусств. Мы стремительно развиваемся и мне очень приятно, что о нас говорят за рубежом. Азербайджанское искусство сегодня вызывает восторг у иностранцев", - сказала Салимова.

По ее словам, нет такого театра, который не хотел бы достичь успеха.

"Но не у каждого театра есть возможности для этого. У нас же есть много талантливых актеров, режиссеров, богатый материал для работы. Я вчера в университете смотрела спектакль второкурсника, который мне просто всю душу перевернул. Это о многом говорит. Азербайджанская молодежь обладает талантами и способностями в самых разных областях, и благодаря поддержке государства есть все возможности для их реализации", - сказала Дж. Салимова.

Народная артистка также добавила, что сейчас работает над очень важным для нее спектаклем - "Сборище сумасшедших" Джалила Мамедкулизаде, премьера которого состоится в феврале в бакинском Театре юного зрителя.