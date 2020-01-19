20 Января - начало пути к восстановлению независимости Азербайджана, сказал Trend народный художник Азербайджана, профессор Ариф Гусейнов, передает Day.Az.

"Кровавая трагедия 20 января - большой шаг к восстановлению независимости Азербайджана. События 20 января 1990 года привели к большим жертвам среди мирного населения. Азербайджанский народ всегда будет чтить светлую память шехидов", - сказал народный художник.

Ариф Гусейнов также поделился воспоминаниями о событиях января 1990 года.

"Рано утром 21 января мы с семьей поехали к родственникам, которые жили около Сальянских казарм. По дороге увидели страшную картину, покореженные автомобили... После возвращения домой мой старший сын Руфат, ему тогда было 12 лет, стал что-то искать. Искал он свой пионерский галстук, а когда нашел его, то разорвал в клочья", - рассказал художник.

Ариф Гусейнов подчеркнул, что каждое последующее поколение должно знать историю своей страны, сознавать всю значимость событий 20 Января 1990 года.

"В Азербайджане проводятся детские выставки, посвященные трагедии 20 Января. Их участники юные авторы, возраст которых от шести до 15 лет. Они совсем юные, и конечно, сами не были очевидцами этих трагических событий, но их работах отражается всю боль Кровавого Января. Это говорит о том, что память о страшной трагедии всегда будет жива", - добавил он.

Напомним, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершины шехидства.