Говорят, что хорошего человека много не бывает. А если не хорошего?

Самоуверенность и самонадеянность прославившейся скандалами главы "Россия сегодня," Маргариты Симоньян хорошо известны. В последнее время она все чаще выступает в роли "пророчицы", рассуждая о том, кто будет или должен быть у власти в России, кто чего достоин и так далее. Симоньян изображает из себя приближенное лицо, и даже чуть ли не "серого кардинала", который в курсе всех дел и дергает за веревочки.

Несколько дней назад она хвалилась в соцсетях тем, что, дескать, первой предсказала назначение новым премьер-министром РФ Мишустина. Этим дама хотела продемонстрировать свою прозорливость и точное попадание в кадровом вопросе. Если б не ее предсказания, Кремль, похоже, промахнулся бы...

Конечно же, над главредом RT в соцсетях посмеялись.

А на днях Марго сделала в своем Twitter еще одну запись, которая обещает стать объектом мемов и темой для юмористов. Рассуждая, как всегда, о высоком (низкое ей по статусу не положено), а именно о судьбе России, Симоньян написала: "Судьба России зависит от того, сколько нас будет".

Запись породила вполне закономерный и логичный вопрос: кого Марго подразумевает под "нас"? Псевдопатриотов России вроде себя? Армян? Несмотря на туманность идеи, один из пользователей ответил ей вполне конкретно: "Давайте вас будет меньше".

Чем меньше будет в России псевдопатриотов вроде Симоньян, тем ей будет лучше. Кстати, сама Марго и ее соплеменники, оккупировавшие российские медиа, усиленно строят из себя патриотов России, при этом втягивая ее в скандалы, подставляя и выставляя в дурном свете перед миром. Страшно представить, какой будет судьба России, если в этих рядах прибавится.

Но имеет в виду Маргарита Симоньян именно армян: ведь как бы Смионьян, ее муж и другие армянские любители разворовывать деньги российского бюджета ни пытались прикинуться патриотами России и более русскими, чем сами русские, на самом деле им интересна только личная, шкурная выгода. Какими бы ярыми сторонниками России они ни казались, на самом деле РФ для них - лишь своего рода золотая жила, страна, давшая им множество возможностей, на которой симоньяны, кургиняны, кеосаяны и прочие нагло паразитируют. И которую предадут при первой же возможности, как только это будет выгодно.

В Азербайджане и Турции это уже проходили и хорошо знают: грош цена армянским увещеваниям в братстве и дружбе навеки. Нож в спину вставят при первом же удобном случае. Теперь по отработанной десятилетиями схеме армяне пытаются как можно больше нажиться на России - и будьте уверены, предадут ее.



Именно поэтому Симоньян и заявляет, что судьба России зависит от того, сколько там будет "их". И чем "их" будет больше, тем больше "они" принесут горя, бед, интриг и проблем. Так что очень правильно сказано: пусть вас будет поменьше, Маргарита Симоновна.

Зульфугар Ибрагимов