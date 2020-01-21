Мкртыч Арзуманян станет русским "Гошей": на телеканале "Супер" стартует комедийный сериал - с таким заголовком сегодня вышли многие армянские издания.

На телеканале "Супер" выходит новый комедийный сериал "Гоша". Создатели анонсируют его, как приключения "русского" Мистера Бина в современной России. По сюжету, двухметровый неуклюжий чудак все время попадает в причудливые ситуации и нелепые обстоятельства. Недотепу выручают смекалка и старенький портфель, в котором найдется все - от бутерброда с колбасой до волшебной золотой рыбки в аквариуме. Главного героя играет армянский комик Арзуманян Мкртыч, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

"В центре сюжета - история добродушного простачка Гоши, который вот уже 30 лет живет по одному расписанию. Он боится выходить из дома, так как каждый раз попадает в какую-то курьезную ситуацию. Гоша носит смешные очки, тапочки-собачки и каждый его день проходит за просмотром старенького телевизора. При этом у мужчины есть мечта, а именно - создать семью с девушкой, в которую он влюблен до беспамятства...", - пишет издание "Вокруг.тв".

Не понятно только, почему русского Гошу играет армянин Мкртыч? Это все равно как если бы армянского Мкртыча играл русский Ваня...

Кстати, в числе продюсеров фигурирует и Эдуард Илоян.

Также интересно, почему армянским продюсерам всегда так хочется изобразить русских либо простачками, вроде Гоши, либо дебилами, вроде Кузи из "Универа" на фоне армянского умника Майкла?