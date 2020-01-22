Правительство Азербайджана неоднократно заявляло, что заинтересовано в партнерстве и сотрудничестве с ЕС.

Об этом вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов сказал на конференции, посвященной итогам проекта технической помощи "Поддержка ЕС Государственному комитету статистики Азербайджана для достижения европейских стандартов", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы привержены этому принципу", - сказал Ахмедов.

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