https://news.day.az/politics/1196211.html В Давосе проведены обсуждения в связи с новым проектом по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" - ФОТО
В Давосе проведены обсуждения в связи с новым проектом по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании ВР Робертом Дадли.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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