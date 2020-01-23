Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и его коллега - глава МИД Уругвая Родольфо Нин Новоа обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических связей между двумя странами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, в своем письме Эльмар Мамедъяров поздравил коллегу по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Восточной Республикой Уругвай. Он сообщил, что за эти 25 лет была заложена крепкая основа для взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах, в том числе политического диалога, торговых связей и культурного обмена. Было отмечено, что начало деятельности постоянного дипломатического представительства Азербайджана в Уругвае в 2014 году способствовало еще большему развитию двухсторонних отношений. Эльмар Мамедъяров также подчеркнул, что создание постоянного дипломатического представительства Уругвая в Азербайджане может дать дополнительный толчок развитию сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, сельское хозяйство и туризм.

В поздравительном письме была высоко оценена позиция Уругвая, отраженная в заявлении МИД этой страны от 26 апреля 2019 года в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Глава МИД Азербайджана выразил уверенность в том, что совместные усилия по развитию многостороннего сотрудничества между странами будут продолжены и далее.

В свою очередь глава МИД Уругвая Родольфо Нин Новоа в своем письме азербайджанскому коллеге выразил искренние поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Ссылаясь на встречу со своим коллегой Эльмаром Мамедъяровым в рамках участия в V Всемирном форуме по межкультурному диалогу Родольфо Нин Новоа отметил, что на данном этапе двусторонние отношения между двумя странами развиваются на самом высоком уровне. Отношения между двумя странами отражают развивающуюся дружбу между нашими народами, основанную на общих ценностях и принципах, а также возможности, которые в будущем раскроются для углубления политических, экономических и культурных связей.

Министр Новоа также отметил, что Азербайджан может быть уверен - Уругвай останется приверженным конструктивной, прагматичной и ответственной деятельности во имя благосостояния народов двух стран.