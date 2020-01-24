В ходе панельного заседания "Стратегический взгляд: Евразия", проходившего в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Президент Азербайджана ответил на каверзный вопрос модератора о том, кому из могущественных сил Евразии он позвонил бы в случае чего - в Москву или Пекин? "В Баку", - заявил азербайджанский лидер. Президент Ильхам Алиев - глава независимой, самодостаточной страны, проводящей суверенную политику и решающую все вопросы исключительно с точки зрения национальных интересов страны. Все эти реалии сосредоточились в кратком, емком ответе главы государства - "В Баку".

"Отвечая на острый и достаточно каверзный вопрос, Президент Ильхам Алиев показал, что для него трудных вопросов не существует", - сказал в беседе с Day.Az глава Бакинского клуба политологов, преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Заур Мамедов.

Глава государства, отметил он, своим ответом дал понять, что Азербайджан проводит собственную политику и не зависит от тех или иных центров силы. Эта политика строится на интересах народа и государства, и Президента по всем вопросам интересует, прежде всего, мнение собственного народа. Президент Азербайджана показал, что готов ответить на любой вопрос - глава государства в очередной раз подчеркнул, что наша страна проводила и будет проводить независимую политику, отметил политолог.

"В ходе своего выступления глава государства отмечал стабильность, царящую в Азербайджане. Действительно, структурные и кадровые реформы в институтах власти проходят в нашей стране спокойно и поэтапно. Где наша молодежь? На улице? Нет, наша молодежь в аудиториях учебных заведений. А те страны, которые прошли путь политических реформ путем революций, очень сильно проиграли. Это можно увидеть на многих примерах - от "арабской весны" до "цветных" революций в разных странах" - добавил Мамедов.

По его словам, время показало, что "революционеры" ничего не достигли, наоборот, в этих странах возник серьезный идеологический вакуум, усилилась идеологическая полярность, а те идеи, за которые боролись, нивелировались.

"К счастью, в азербайджанском обществе нет радикальных противоречий, нет крайностей в политических и мировоззренческих взглядах. Политическая сфера страны стабильна, и все вопросы решаются путем реформ и в интересах народа", - подчеркнул Заур Мамедов.

Лейла Таривердиева