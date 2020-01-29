Завтра в Азербайджане завершаются сроки принятия решения об аккредитации организаций, обратившихся для проведения exit-poll на внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на 9 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно Избирательному кодексу, ЦИК должен принять решение об этом минимум за 10 дней до выборов.

Также 30 января завершается подготовка избирательных бюллетеней.