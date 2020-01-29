Своим лидерством и мудростью Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в глобального игрока.

Об этом сказал Day.Az известный американский эксперт, генеральный директор "Caspian Group Holdings" Роб Собхани.

По словам Собхани, Вашингтон и Баку разделяют ряд общих ценностей. Во-первых, уважение к религиозной свободе, которая является основой прав человека. Во-вторых, - равенство мужчин и женщин.

"Вашингтон и Баку разделяют ряд общих ценностей. Во-первых, уважение к религиозной свободе, которая является основой прав человека. Во-вторых, - равенство мужчин и женщин. В обеих странах мужчины и женщины играют равную роль в создании лучшего общества. Здесь мы должны упомянуть чрезвычайно важную роль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая является образцом для подражания для каждого", - подчеркнул Собхани.

Вашингтон и Баку, отметил эксперт, верят в открытую экономику, где люди вознаграждаются за их упорную работу. "Следует отметить продолжающиеся реформы Президента Ильхама Алиева в этом направлении, поскольку в результате его успешного руководства экономика Азербайджана и средний класс развиваются и расширяются с каждым годом", - сказал Собхани.

По его словам, США и Азербайджан также имеют общую заинтересованность в бесперебойной разработке и транспортировке энергоресурсов из региона Каспийского моря на международные рынки.

"Тот факт, что Президент Дональд Трамп в своем недавнем заявлении высоко оценил наличие у Азербайджана близкого и надежного друга в лице США, означает, что эти отношения прочны и будут продолжать развиваться. Если взглянуть на участие Азербайджана на Всемирном экономическом форуме в Давосе с исторической точки зрения, то ваша страна проделала удивительный путь за годы с обретения независимости. За короткое время руководство страны - сначала Общенациональный лидер Гейдар Алиев, а теперь и Президент Ильхам Алиев, возвысили Азербайджан в один ряд с теми странами, которые важны на мировом уровне и могут внести свой вклад в решение важнейших мировых вопросов", - подчеркнул Роб Собхани.

Эксперт отметил, что для Азербайджана действительно большой успех, что такая престижная организация, как ВЭФ, открыла региональный офис в Баку.

"Это еще одно свидетельство дальновидной политики, мудрости и лидерства Президента Ильхама Алиева, который превратил Азербайджан в глобального игрока. Сегодня не только участники Давосского форума, но и другие страны мира осознают, что Азербайджан является надежным глобальным партнером во всех сферах: от энергетики до безопасности, торговли и связи", - добавил он.

Азербайджан в настоящее время, несомненно является крупным игроком на мировой арене, добавил эксперт. "Тот факт, что Азербайджан не только посещает эти форумы, но и с главой государства в Давосе проводят встречи лидеры стран и руководители крупных компаний по всему миру, является свидетельством мудрого, осмотрительного и прагматичного лидерства Президента Ильхама Алиева", - заключил Роб Собхани.