Внутриполитическая "революция сверху", проводимая в Азербайджане жесткой рукой команды Президента Ильхама Алиева, сопровождается сменой поколений элит, громкими отставками и административно-бюрократическими трансформациями. Прошедшие 9 февраля в Азербайджане парламентские выборы стали очередным - и далеко не последним - звеном в цепи логически взаимосвязанных и последовательных процессов смены поколений политических элит.

Об этом сказал Day.Az известный российский политический аналитик, историк и правовед Олег Кузнецов, в составе международной группы наблюдателей принявший участие в наблюдении за ходом выборов в Милли Меджлис 9 февраля.

По словам Кузнецова, Президент Ильхам Алиев начал и последовательно проводит в жизнь комплексную систему преобразований. Главная цель - высвободить и мобилизовать в интересах нации творческий потенциал общества, а для этого главе государства нужны умные, инициативные и творческие помощники, а не тупые, лояльные и корыстные исполнители, считает российский эксперт.

"Властные элиты Азербайджана уже давно поняли, что прогресс страны и нации далее уже нельзя обеспечивать только за счет перераспределения доходов от продажи энергоресурсов, потенциал этого источника уже задействован полностью и не предоставляет новых возможностей дальнейшего роста. Продвижение вперед возможно только с привлечением и использованием общественной инициативы, разбудить которую сегодня может лишь либерализация социально-экономических отношений. Те, кто не понял или не принял этой генеральной стратегической идеи Президента Ильхама Алиева, были вынуждены уйти", - сказал Кузнецов.

За ходом голосования наблюдало большое число международных наблюдателей. Олег Кузнецов входил в миссию, составленную из политических, общественных и научных деятелей ряда стран Европы - России, Болгарии, Германии, Италии, Польши.

Говоря непосредственно о проведенных выборах, российский наблюдатель отметил, что не имеет серьезных претензий к ходу голосования. Что касается недостаточной активности избирателей, это, по его мнению, объективно связано с резким ухудшением погодных условий, пришедшимся именно на день голосования.

Наш собеседник подчеркнул, что никто из оппозиционных кандидатов, даже лично знакомых с ним и даже в доверительной беседе, не жаловался на какие-либо препятствия со стороны властей в проведении агитации. Более того, не все из зарегистрированных на выборах 9 февраля наблюдателей и журналистов были лояльно настроены к Баку, часть иностранных корреспондентов представляла издания, публикующие открыто антиазербайджанские материалы, но никто из них не получил отказа в аккредитации, что само по себе является доказательством того, что официальные структуры страны уверены в поддержке населения, считает Олег Кузнецов.

"Словом, вполне определенно можно говорить о том, что Азербайджан в деле организации избирательного процесса сделал значительный шаг вперед в сравнении со всеми предыдущими электоральными кампаниями. Применяемые впервые юридические, технологические, организационно-административные новшества существенно повысили открытость, прозрачность и, как любят говорить на Западе, транспарентность процесса агитации и голосования. Одним словом, "революция сверху" в Азербайджане переходит в свою очередную стадию", - резюмировал российский эксперт.

Лейла Таривердиева