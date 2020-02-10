Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В 2020 году исполняется 80-летие Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно распоряжению, Национальная академия наук Азербайджана совместно с министерством культуры Азербайджана подготовит и осуществит план мероприятий, посвященных 80-летию Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви НАНА.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.