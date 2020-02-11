Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджилы Газахского района, в селe Гёйяли и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Гарвенд, Джавахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.