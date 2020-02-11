11 февраля Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите искренние поздравления по случаю победы партии "Новый Азербайджан" на внеочередных парламентских выборах.

Итоги народного голосования наглядно подтвердили высокий авторитет, которым возглавляемая Вами партия пользуется среди граждан Азербайджана.

Рассчитываю на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства между нашими государствами.

Желаю Вам и Вашим соратникам новых успехов, а народу Азербайджана - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.