Актер Станислав Садальский поделился своими воспоминаниями о Тине Канделаки. Day.Az со ссылкой на gradator.ru приводит его воспоминания:

"Во время работы на радио я советовал ей нанять ритора и заняться речью: зрителя надо уважать, - говорил я, - а не раздражать. Бесполезно.

Провинциальность её неистребима, как неистребим гортанный, глухой говор - та сельская тональность, которая раньше отовсюду звучала на ВДНХ, где гуляло много джигитов, вроде знатного пастуха Мусаиба Гатуева.

Это не акцент, родной язык она вообще не знала: в Тбилиси на радио ей грузинский текст для эфиров писали русскими буквами. К слову, во время печально известных событий в Грузии она сразу вспомнила, что национальность определяется по матери (мама - армянка) и отошла от общей беды.

Вчера смотрел на неё в программе у Корчевникова. Знаете, есть такое понятие, как "испанский стыд" - это когда герой на публике делает что-то неловкое, а стыдно тебе. Стыдно слушать, что она всего добилась сама, без чьей-либо помощи.

Все нужные связи и дружбы достались ей от меня.

Почему не вспомнить Олега Марусева, который первым за руку привел её на ТВ в программу "Времечко" и представил Прошутинской?

Или Новодворскую, которая была её консультантом и образовывала, как могла, ограниченную, но амбициозную девицу.

Или продюсера программы "Детали" Наталью Билан, которая во время эфира создавала ей имидж интеллектуалки, наговаривая в наушник умные фразы.

Её лепили все, как куклу вуду, втыкая булавки в пустое тело.

Она давно пытается озвучить иную версию своей жизни, но ещё слишком рано. Рано начинать врать, есть ещё много свидетелей её тбилисской эпопеи с первым мужем и московской - со вторым, с которым я её свел.

Сейчас она придумала байку, что 20 лет назад назвала свою дочь в честь жены Трампа, а тогда всё было проще: незвучная фамилия Кондрахин требовала созвучного имени. Так появилась Меланья.

Муж оплачивал все её первые эфиры на ТВ. А когда у Андрея начались проблемы с малым бизнесом, все поддержали его. КРОМЕ ЖЕНЫ.

Сколько её помню, у неё всегда были звонкие цели: попасть на ТВ, стать звездой, получить ТЭФИ, разбогатеть.

Миллионы помнят её производственную травму в Ницце и свинку, с которой она вернулась оттуда. Я отвёз их тогда с Андреем в храм к Матроне - мириться. Она положила к мощам бриллиантовые серьги, по карату в каждой.

Не помогло. Матроне видней".

Станислав Садальский

PS: Ранее Канделаки все представлялась грузинкой, а как сменился вектор политических перемен, и грузины вышли из моды, а армяне захватили власть в России, так Тина сразу стала подчеркивать свою принадлежность к армянству.

Сблизилась с Симоньян - крестной мамой армянского лобби России, запела по-армянски и даже воззвала к предкам:

"Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на принятие Сенатом США резолюции о признании "геноцида армян" 1915 года.

"Великий день для армянского народа! Спите спокойно, мои предки. Мы молимся за вас и никогда не забудем эту трагедию. И никому забыть не дадим!", - написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Принятие резолюции также поприветствовала главред RT Маргарита Симоньян. Она ответила редакции Telegram-канала "Караульный", которая поздравила Симоньян и всех армян с этим событием.

"Редакции канала шлю свою благодарность и слезы, выдистиллированные за эти сто лет из крови моих предков, зверски замученных в 15-м году. Мы помним. Спасибо, что вы тоже", - написала Маргарита Симоньян".

Так и хочется спросить у Канделаки и Симоньян - что вы делаете тогда в России? Ну и отправляйтесь на "землю своих предков", там и лейте крокодиловы слезы. Или вы хотите и Россию превратить в землю "своих предков"?