https://news.day.az/politics/1202863.html ЦИК Азербайджана принял решение по округу, в котором лидирует Фазаил Агамалы
ЦИК Азербайджана принял решение по округу, в котором лидирует Фазаил Агамалы
На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана рассмотрена жалоба в связи с результатами голосования в 60-м Сальян-Нефтчалинском округе в рамках выборов, проведенных в стране девятого февраля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, после обсуждений было принято решение направить обращение на рассмотрение в окружную избирательную комиссию.
Отметим, что лидирующим кандидатом 60-го Сальян-Нефтчалинского избирательного округа является Фазаил Агамалы.
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