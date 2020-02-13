На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана рассмотрена жалоба в связи с результатами голосования в 60-м Сальян-Нефтчалинском округе в рамках выборов, проведенных в стране девятого февраля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, после обсуждений было принято решение направить обращение на рассмотрение в окружную избирательную комиссию.

Отметим, что лидирующим кандидатом 60-го Сальян-Нефтчалинского избирательного округа является Фазаил Агамалы.