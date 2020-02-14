https://news.day.az/politics/1202968.html Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с руководителем рабочей группы по странам Южного Кавказа Восточной деловой ассоциации Германии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с руководителем рабочей группы по странам Южного Кавказа Восточной деловой ассоциации Германии - ФОТО
14 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Германию для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках конференции Президент Ильхам Алиев встретился с руководителем рабочей группы по странам Южного Кавказа Восточной деловой ассоциации Германии, главным исполнительным секретарем "Veridos GmbH" Андреасом Решмайером.
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