https://news.day.az/politics/1203206.html Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Афганистана - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Афганистана - ФОТО
14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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