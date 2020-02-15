Все лидеры Армении пытались различными путями сохранить существующий статус-кво. Азербайджанские вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли. Более 80 процентов вооруженных сил на оккупированных землях - это солдаты Армении. Они считают, что смогут удержать эти земли навсегда. Никогда!

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на официальную страницу в Twitter помощника главы государства Хикмета Гаджиева, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на панельных обсуждениях по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава нашего государства сказал, что конфликт должен решаться поэтапно - освобождение части территорий и возвращение вынужденных переселенцев. После этого может быть определен статус Нагорного Карабаха. Не следует путать вопрос статуса с территориальной целостностью Азербайджана.