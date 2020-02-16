Дебаты между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром соседней страны Николом Пашиняном вновь продемонстрировали полную историческую и правовую несостоятельность армянской стороны.

Об этом сказал Trend директор Института Кавказоведения НАНА, профессор Муса Гасымлы, комментируя дебаты между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает Day.Az.

По словам профессора, Пашинян своей примитивной аргументацией в очередной раз показал, что Армения является государством-агрессором, которое вторглось в Азербайджан, оккупировала его территорию и обратила мирное население в беженцев и вынужденных переселенцев:

"Каждым своим словом Пашинян все дальше загонял себя в тупик, допуская ляпы как с точки зрения истории, так и права. Его легковесные доводы вызывали лишь смех. Безусловно, Пашинян не идет ни в какое сравнение с Президентом Азербайджана. Премьер Армении выглядел довольно жалко рядом с нашим Президентом. Ильхам Алиев, в отличие от Пашиняна, опираясь на исторические и юридические факты, международные документы, резолюции ООН, вновь продемонстрировал международному сообществу, что Армения - страна-оккупант и что Карабах - древняя азербайджанская земля. Я думаю, что эти дебаты ознаменовали очередное дипломатическое и политическое поражение Армении".

Историк отметил, что в целом, речь Пашиняна стала свидетельством его неграмотности: "Было очевидно, что Пашинян абсолютно не разбирается ни в истории, ни в современной политике. Он был крайне нелеп, его доводы, мягко говоря, звучали смехотворно. Смешно, но обсуждая нагорно-карабахский конфликт, он апеллировал к вымышленным "событиям" якобы доисторического периода. Этот субъект не знает о существовании четырех резолюций Совета Безопасности по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, осуждающих военную агрессию Армении против Азербайджана".

В заключение Гасымлы подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев является всемирно известным государственным и политическим деятелем, признанным знатоком международной политики и дипломатии, так, что сравнивать с ним доморощенного "политика" Пашиняна абсолютно некорректно. Историк считает, что Президент своей речью в очередной раз прославил азербайджанский народ и Азербайджанское Государство.