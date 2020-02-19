https://news.day.az/politics/1204584.html Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Италию - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Италию - ФОТО
19 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Италию.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву в аэропорту встретили руководитель департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Италии Итиго Ламбертини, посол этой страны в Азербайджане Аугусто Массари и другие официальные лица.
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