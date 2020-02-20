"Четвертый раз женившись на армянке, Ревва получил "модную" российскую премию". С таким многозначительным заголовком вышла заметка на армянском сайте rusarminfo.ru.

Что хотели сказать или на что намекнуть создатели этого ресурса - что только женившись на армянке можно получить в России престижную премию или как-то продвинуться по служебной лестнице? То есть, дружба, сближение, служение армянам в России означает в той или иной степени гарантию успеха?

17 февраля в Москве состоялась церемония вручения ежегодной премии "Пара года" журнала Оксаны Федоровой Moda Topical, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

Победителями ежегодной премии в 2020 году стали известный российский шоумен, певец Александр Ревва и его супруга Анжелика.

"Кто-то недавно получил Премию за "Паразиты", а кто-то вчера получил Премию за "ПараГода"", - подписал Александр Ревва опубликованные в Instagram фотографии с премии.

"Анжелика Ревва имеет армянское происхождение. В сентябре 2018 года вместе с супругом она посетила Армению, где рассказала о своих корнях и любви к исторической родине", - радостно сообщает rusarminfo.

"Любовью к исторической родине" пронизаны все проекты и передачи армянского телеканала TNT. Как известно, этим телеканалом управляет армянское лобби России посредством продюсеров Артура Джанибекяна и Гарика Мартиросяна.

Работающие на армянских продюсеров российские артисты уже поняли, что с армянами надо дружить и даже вступать в родственные связи. Если не ошибаемся, Ревва не единственный: Семен Слепаков тоже обзавелся армянской женой.