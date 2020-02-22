https://news.day.az/politics/1205428.html В ЦИК Азербайджана проходит очередное заседание в связи с итогами парламентских выборов
В ЦИК Азербайджана проходит очередное заседание в связи с итогами парламентских выборов
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) началось заседание в связи с итогами парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, председатель ЦИК Мазахир Панахов объявил заседание открытым, в ходе него будут рассмотрены обращения в связи с выборами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре