22 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Брунея-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный брунейский народ с национальным праздником Вашей страны.

Верю, что азербайджано-брунейские связи дружбы и сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций, в частности ОИС и Движения неприсоединения, и впредь будут развиваться и углубляться в интересах наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - мира и благосостояния" - говорится в поздравлении главы государства.