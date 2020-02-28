В Баку на экспертной площадке Baku Networк, директор Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров обсудил с участием экспертов Рауфа Раджабова и Сахиля Искендерова итоги Мюнхенской встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николо Пашиняном, а также ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По оценкам экспертом, Мюнхенская встреча подтвердила, что в вопросе урегулирования карабахского конфликта Армения придерживается обновленного ею пакетного варианта, идущего вразрез с международными договоренностями, а Азербайджан поддерживает поэтапный вариант решения многолетней проблемы на условиях восстановления территориальной целостности и нерушимости азербайджанских границ, что полностью соответствует принципам международного права.

Эксперты отметили, что в ходе встречи в Мюнхене армянский премьер в очередной раз продемонстрировал всему миру, что Армения придерживается политики захвата чужих территорий и невыполнения требований международных документов, призывающих к деоккупации азербайджанских территорий, что, в свою очередь, соответствует идеологии нацизма, которую исповедуют власти этой страны, ставя тем самым под угрозу безопасность и стабильность всего региона.

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