https://news.day.az/politics/1208766.html В Товузе открылся Азербайджанский государственный музей ашугского искусства
В Товузе открылся Азербайджанский государственный музей ашугского искусства
4 марта в рамках поездки в Товузский район Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Азербайджанского государственного музея ашугского искусства.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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