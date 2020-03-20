Азербайджанское общество видит, насколько масштабно государство борется с коронавирусом и его последствиями

Азербайджанское общество ежедневно является свидетелем того, как государство и лично Президент Ильхам Алиев предпринимают усилия для нераспространения угрозы коронавируса.

Об этом в интервью Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

Как заявил депутат, по поручению Президента Ильхама Алиева от 24 января был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров, что способствовало оперативному решению проблем.

Мирзазаде напомнил, что глава государства выделил 10 миллионов манатов в начале марта на борьбу с коронавирусом, 19 марта еще 20 миллионов манатов, и в этот же день 1 миллиард на устранение последствий заболевания.

"Данные средства были выделены для предотвращения и своевременного обнаружения коронавируса в Азербайджане, закупку современных приборов, открытие лабораторий, созданию специализированных больниц, а также поддержке экономики. Эти меры будут способствовать моментальному предотвращению угрозы, которую может представить коронавирус", - считает парламентарий.

Мирзазаде добавил, так как распространение болезни осуществляется воздушно-капельным путём, для ее предотвращения были предприняты радикальные меры.

"Азербайджан закрыл с соседями границы, правительство страны ввело ограничения для въезда и выезда из страны без надобности, что остановило распространение вируса в стране", - заявил депутат.

Перечисляя меры по борьбе со злополучной болезнью, наш собеседник коснулся взятия на карантин граждан Азербайджана живущих за границей и также рассказал о лечении уже заразившихся людей.

"Благодаря своевременным мерам предпринятым правительством Азербайджана, из нескольких тысяч людей взятых на карантин, спасти жизнь не удалось только одному человеку, хотя выяснилось, что летальный исход произошел из-за последствия другой болезни. По последним данным, 80-летний гражданин лечится от коронавируса и мы все желаем ему скорейшего выздоровления", сказал депутат.

В целом, как отметил парламентарий, выпуск просветительных передач, распространение информации и самое главное, регулярные отчеты оперативного штаба о ведении работ по борьбе с коронавирусом, способствуют максимальной защите населения Азербайджана от этой болезни.

Мирзазаде отдельно подчеркнул приостановленнное обучение в детских садах, школах, университетах и др.общеобразовательных учреждений. Также он считает важным при отсутствии необходимости людям оставаться дома а также работать на дому.

Депутат отметил, что некоторые люди, называющие себя оппозицией, словно радуются возникшей ситуации.

"Представители оппозиции стараются создать панику в азербайджанском обществе, бросить тень на деятельность власти, дезинформировать людей, и хотят сделать так, чтобы власть предпринимала ошибочные действия. Поэтому неудивительно что их деятельность осуждается. В то же время Президент Ильхам Алиев не исключил, что когда-то может быть объявлено и чрезвычайное положение. Если представители так называемой "пятой колонны" будут дезинформировать население с целью политической провокации, то по правилам ЧП на них будет оказано давление. На данный момент деятельности оппозиции никто не мешает. Но если эта деятельность будет носить проблемы действиям власти по борьбе с коронавирусом, то конечно будут предприняты жесткие действия в рамках закона", - поясняет депутат.

Комментируя экономическую и социальную часть выступления главы государства, Мирзазаде заявил об успешных результатах в борьбе с теневой экономикой.

"Сегодня в Азербайджане развитие ненефтяного сектора по сравнению с нефтяным является более стремительным. Поддержка развития предпринимательства в Азербайджане является одним из ключевых вопросов на повестке дня. С инициативой Президента Ильхама Алиева в парламенте было утверждено решение об остановке проверок до конца нынешнего года. Таким образом предприниматели смогут работать более свободно," - считает парламентарий.

По словам Мирзазаде, в нынешней ситуации бизнес должен осознавать и свою часть ответственности.

"Люди, занимающиеся бизнесом должны полностью и вовремя платить налоги. Так как вовремя и полностью оплаченные налоги, как и отметил глава государства, идут на увеличение пенсий, зарплат и пособий. Это в свою очередь улучшает социальное обеспечение населения", - подчеркнул парламентарий.

Абдул Керимханов