Армения становится все более опасной из-за эпидемии коронавируса. За сутки количество больных в стране увеличилось в разы - и их число, согласно данным экспертов, по целому ряду объективных причин будет только расти, пишет издание smi6.ru.

Как передает армянский единый информационный центр, число зараженных на утро пятницы составляет 122 человека. Это самый высокий показатель инфицированных на Южном Кавказе. Имеет смысл упомянуть, что в Грузии число зараженных коронавирусом на это же время составило 40 человек, а в Азербайджане зафиксировано 44 зараженных коронавирусом.

Несмотря на уверения властей в Ереване в том, что ситуация находится под контролем, дела обстоят гораздо хуже. Армения не только превращается в эпицентр распространения вируса, но и стала главным разносчиком COVID-19 в регионе. В частности, накануне стало известно, что второй заболевший коронавирусом на Кубани и госпитализированный в Сочи приехал из Армении. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"Этот человек приехал в регион из Армении. Круг контактов заболевших на территории Краснодарского края оперативно выявлен", - говорится в сообщении.

Пациент сейчас находится на лечении в больнице в Сочи в изолированном боксе. Согласно информации, этот человек успел побывать в контакте с десятками людей. Теперь есть все опасения полагать, что эпидемиологическая ситуация на Кубани может резко ухудшиться.

Увеличение в Армении числа больных коронавирусом происходит несмотря на то, что в стране с 16 марта действует режим чрезвычайного положения. Однако, события показывают, что с момента объявления режима, когда было зафиксировано 52 зараженных, ситуация еще больше ухудшилась.

Впрочем, в самой Армении режим чрезвычайного положения многие объясняют политическими мотивами. Так, 5 апреля в стране должен был пройти референдум по конституционным изменениям, который еще больше должен был укрепить власть премьера Никола Пашиняна. Теперь же, из-за объявленного ЧП, референдум был перенесен на неопределенное время. Эксперты считают, что сейчас у премьера не такой высокий рейтинг как в начале "бархатной революции" два года назад. А потому есть вероятность, что народ просто не поддержит его. Народное недовольство Пашиняну также не удастся подавить, так как есть риск потерять вывеску "демократа" в глазах мировой общественности.

Армянский журналист Галуст Григорян считает, что Пашиняну проще поставить все на паузу. "А потом объяснить все беды в экономике страны, рост безработицы и прочее неизбежное проклятым коронавирусом, который он как-то не сумел уложить лицом в асфальт. Но который сыграл для него роль палочки-выручалочки".

Интересно, что в стране не верят печальным цифрам о заболевших коронавирусом, которые приводят официальные органы. СМИ и соцсети в один голос твердят, что ситуация более катастрофична, чем ее описывают власти. Страна просто оказалась не готова к эпидемии, хотя еще 2 недели назад Пашинян хвастался тем, что в рейтинге Global Health Security Index по оперативному реагированию и сдерживанию распространения коронавируса Армения якобы обошла и Грузию, и Азербайджан.

Печальное положение с распространением вируса можно объяснить с откровенно слабой медицинской и санитарной ситуацией в стране. Люди просто не доверяют свое здоровье армянской медицине. Так, накануне большинство из 150 граждан Армении, находящихся в Италии, решили не возвращаться на родину. Они предпочли остаться в Италии, в стране, больше всех пострадавшей от коронавируса.

Ереванские СМИ отмечают, что даже находившиеся в Турции граждане Армении не пожелали возвращаться на Родину.

Тем временем глава, Минздрава Армении Арсен Торосян заявил, что число инфицированных еще больше увеличится в эти дни. А это означает, что маленькая страна на Южном Кавказе станет главной рассадницей эпидемии во всем регионе.