Совет директоров ООО PASHA Holding выступил с заявлением в связи с поддержкой экономики страны на фоне распространения вируса COVID-19

В большинстве стран принимаются серьезные профилактические меры с целью предотвращения широкого распространения коронавируса COVID-19. Ограничения на въезд и выезд между различными странами, меры социальной изоляции продолжают оказывать влияние на туризм, а также многие сферы бизнеса и экономики.

Несмотря на то, что чрезвычайная ситуация, сложившаяся на фоне коронавируса, влияет на деловую среду в различных странах, в нынешней ситуации здоровье и безопасность граждан должны быть приоритетом, и должны быть предприняты все усилия для устранения этой болезни.

ООО PASHA Holding, которое придает большое значение безопасности и благосостоянию своих сотрудников и клиентов, с гордостью поддерживает меры, предпринимаемые государством, исходя из обязательств по корпоративной социальной ответственности.

Как сообщает Trend со ссылкой на ООО, компания выделила 3 миллиона евро на создание лаборатории по обнаружению коронавируса в Азербайджане.

Учитывая возможный экономический ущерб, который может вызать COVID-19, PASHA Holding сделал своей основной целью ряд вопросов:

- PASHA Holding пожертвует 2 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответствующим указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева;

- в целях поддержки своих сотрудников в текущей ситуации, не будет допущено сокращения ни одного рабочего места;

- в PASHA Holding и во всех компаниях, находящихся в его составе, а также будут покрыты все связанные с этим расходы;

- арендаторам торговых центров будет предоставлена скидка по арендным выплатам за март и апрель 2020 года, чтобы поддержать устойчивость бизнеса, предотвратить или минимизировать сокращение рабочих мест.





В компании заявили, что ситуация с пандемией будет постоянно контролироваться, и последующие шаги будут адаптированы к текущей ситуации, и меры по поддержке деловой среды в стране будут продолжаться.