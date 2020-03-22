https://news.day.az/politics/1214888.html МИД Азербайджана пожертвовал 215 000 AZN Фонду поддержки борьбы с коронавирусом
МИД Азербайджана пожертвовал 215 000 AZN Фонду поддержки борьбы с коронавирусом
Министерство иностранных дел Азербайджана перечислило 215 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
"Министерство иностранных дел Азербайджана приняло решение перечислить 215 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом главы государства от 19 марта 2020 года "О мерах в связи с защитой здоровья населения и усилением борьбы против коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.
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