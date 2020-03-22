МИД Азербайджана пожертвовал 215 000 AZN Фонду поддержки борьбы с коронавирусом

Министерство иностранных дел Азербайджана перечислило 215 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Азербайджана приняло решение перечислить 215 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом главы государства от 19 марта 2020 года "О мерах в связи с защитой здоровья населения и усилением борьбы против коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.