Хикмет Гаджиев: Государство сделает все, чтобы наши граждане могли вернуться на родину

На сегодняшний день на родину из-за рубежа были эвакуированы около 10 000 граждан Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе брифинга оперативного штаба при Кабинете министров, посвященного введению в стране особого карантинного режима.

По его словам, в ходе эвакуации приоритет отдается семьям с малолетними детьми, женщинам. "Но, обязательно нахождение вернувшихся граждан в карантине на срок от 14 до 21 дня. У каждого гражданина нашей страны есть право вернуться на родину и государство сделает все необходимое для этого. Но, если у наших сограждан есть условия для нахождения на карантине за рубежом, важно, чтобы они соблюдали правила и там", - добавил Гаджиев.