В Азербайджане предпринимаются конкретные и своевременные шаги в борьбе с коронавирусом

Во многих странах мира проводится серьезная работа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. План мероприятий, проводимый в Азербайджане по борьбе с коронавирусом, носит всесторонний и системный характер, сказала Trend политолог Шабнам Гасанова, передает Day.Az.

Она отметила, что существующий план мер взят под личный контроль Президента Ильхама Алиева, что говорит о внимании и заботе, проявляемой к стране и народу на самом высоком уровне: "В то же время план мер, осуществляемых на государственном уровне, наглядный пример того, насколько серьезно государство подходит к этому вопросу. Учитывая перечисленные факторы, с целью защиты здоровья населения и усиления борьбы с коронавирусной инфекций был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, которому из резервного фонда Президента Азербайджана было выделено 20 миллионов манатов. Кроме того, для финансирования мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций на экономику, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства из государственного бюджета Азербайджана на 2020 год Кабинету министров был выделен один миллиард манатов. Более того, за условия труда, связанные с новым видом коронавирусной инфекции (COVİD-19), к заработной плате работников государственных медицинских учреждений была установлена срочная надбавка в 3-5-кратном размере их ежемесячного должностного (тарифного) оклада".

Политолог подчеркнула, что все эти шаги были точно и своевременно предприняты: "Так, план мер отвечает социальным ожиданиям общества, потому что общество тоже понимает, что этот вопрос беспокоит весь народ и мир в целом. Борьба с коронавирусом расценивается в Азербайджане как составляющая национальной безопасности, которая всегда была первостепенным вопросом для общества и народа. Очередным благородным шагом стало пожертвование Президентом Азербайджана годовой заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Кроме того, на фоне курса реформ, проводимого Президентом Ильхамом Алиевым, когда глава государства первым делает пожертвование в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, присоединение к этому призыву официальных лиц, бизнесменов, общественных фигур, различных предприятий и организаций, отдельных лиц, перечисление ими средств Фонду, проявленная всеми солидарность в эти тяжелые дни также показывает, что под руководством главы государства в стране сформирована новая модель управления, в центре которой гражданин Азербайджана".