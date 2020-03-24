https://news.day.az/politics/1215777.html Президент Ильхам Алиев поздравил главу Греции
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Греции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Греции Катерине Сакелларопулу.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая госпожа Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики - Дня независимости.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашей стране - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.
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