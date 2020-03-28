Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 372

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 372. 

Как сообщает армянский единый информационный центр, по состоянию на 10:00 28 марта, число выздоровевших составило 28, количество смертей - 1, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

27 марта сообщалось о 329 инфицированных в стране и 18 выздоровевших от COVID-19.