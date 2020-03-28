https://news.day.az/politics/1216931.html Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 372
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 372
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 372.
Как сообщает армянский единый информационный центр, по состоянию на 10:00 28 марта, число выздоровевших составило 28, количество смертей - 1, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
27 марта сообщалось о 329 инфицированных в стране и 18 выздоровевших от COVID-19.
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