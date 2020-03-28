Гудрат Гасангулиев: Тофиг Ягублу потерял контроль над собой по вине политических мошенников

К сожалению, соотечественник, который сражался за территориальную целостность страны, обвиняется в хулиганстве, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Гудрат Гасангулиев, передает Day.Az.

По его словам, некоторые политические мошенники использовали Тофига Ягублу: "Некоторые политические мошенники умело использовали воинственный характер Тофига Ягублу. Они подстрекали его ввиду его отваги и храбрости. Однако, Ягублу скатился от радикализма к политическому экстремизму".

Он отметил, что Ягублу испытывал сильное нервное напряжение: "Слушая его выступления, я чувствовал, что Ягублу и сам понимал - он повелся на шумиху, однако не может и отказаться от отведенной ему роли. Многим было заметно, что он испытывал сильное нервное напряжение. Поэтому, услышав о его аресте, я вовсе не удивился. Надеюсь, что следствие объективно расследует истинные причины происшествия. Хочу сказать тем, кто придает происшествию политический окрас, что в том, что Ягублу не смог проконтролировать себя, виноваты именно они".

Напомним, что 22 марта около 15:00 в Низаминском районе Баку произошло ДТП с участием автомобилей марки "Toyota Corolla", управляемого Тофигом Рашид оглу Ягублу, и "VAZ-2107", управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

Несмотря на то, что ДТП произошло по вине Ягублу, он начал спорить и бить кулаками и отверткой Эльхана Джабраилова и его супругу, которая тоже находилась в машине, нанеся им телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту в Низаминском РУП было возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана. Ягублу был задержан в качестве подозреваемого лица. Водитель "VAZ-2107" Джабраилов и его супруга были опрошены в качестве пострадавших лиц.

Следственные мероприятия по факту продолжаются.