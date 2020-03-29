Бахруз Гулиев: Наши врачи, которые с риском для жизни исполняют свой профессиональный долг, достойны самой высокой похвалы

Наши врачи, которые с риском для жизни служат своим пациентам, достойны самой высокой похвалы.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, строительство или капитальный ремонт более 750 медицинских учреждений за последние 16 лет, а также оснащение самым современным оборудованием и другие меры государства обеспечили рентабельную и высокую деятельность здравоохранения страны.

"Не зря Президент Ильхам Алиев на открытии медицинских учреждений, в частности, подчеркнул, что современные медицинские центры и больницы во всех городах и регионах Азербайджана служат населению", - сказал эксперт и добавил, что здесь главной целью является защита здоровья граждан.

Гулиев отметил, что если бы такие учреждения не были в свое время введены в эксплуатацию, сегодня Азербайджан мог бы столкнуться с серьезными трудностями в борьбе с коронавирусом, который охватил весь мир: "Именно создание, формирование современной инфраструктуры здравоохранения дает мощный импульс борьбе с коронавирусом. С этой точки зрения, в отличие от большинства других ведущих стран, Азербайджан имеет возможность преодолеть глобальную пандемию с минимальным ущербом. Поэтому сдача в эксплуатацию в качестве ведущего медицинского учреждения - больницы "Ени клиника" создаст дополнительные возможности в борьбе с COVID-19".

По словам эксперта, наши профессиональные врачи, медицинский персонал достойно справляются с этой проблемой и будут справляться:

"Сегодня наши врачи демонстрируют самые высокие качества, свойственные нашему народу, рискуя своей жизнью, выполняют свой врачебный долг служения народу. С этой точки зрения наши врачи достойны самой высокой оценки. Азербайджанское правительство высоко ценит труд врачей, делает все для обеспечения их продуктивной и эффективной работы, предпринимает шаги с целью усиления социальной защиты медицинских работников, которые сегодня лечат больных коронавирусом и ухаживают за ними. Наши граждане также доверяют врачам, верят, что их неустанная деятельность и беспрецедентный вклад не останутся безрезультатными".