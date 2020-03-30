https://news.day.az/politics/1217735.html Парламент Азербайджана утвердил соглашения, подписанные правительством с рядом стран
Парламент Азербайджана утвердил соглашения, подписанные правительством с рядом стран
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил соглашения, подписанные правительством страны с рядом стран, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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