https://news.day.az/politics/1217869.html В Азербайджане учреждена новая медаль
В Азербайджане учреждена новая медаль
В связи с учреждением юбилейной медали "75-летие Победы в Великой Отечественной войне" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) была обсуждена поправка в закон "Об утверждении орденов и медалей Азербайджана", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
После обсуждений предложение об учреждении новой медали было вынесено на голосование и принято в первом чтении.
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