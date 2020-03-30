https://news.day.az/politics/1217957.html МИД Азербайджана осудил теракты в Саудовской Аравии
МИД Азербайджана осудил теракты в Саудовской Аравии
МИД Азербайджана осудил террористические акты, совершенные в Саудовской Аравии.
Об этом, как передает Day.Az, сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.
"Мы осуждаем террористическое нападение, организованное Хути, которое было нацелено на жилые районы Саудовской Аравии в Эр-Рияде и Джизане. Азербайджан выражает солидарность и поддержку Саудовской Аравии в предпринятых ею шагах по защите безопасности, стабильности и территориальной целостности страны", - отмечается в сообщении.
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