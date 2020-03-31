Опубликован список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, бурение которых предусмотрено в Хачмазском районе

Опубликован список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, бурение которых предусмотрено в Хачмазском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Дополнение к распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 31 марта 2020 года.

Порядковый номер

Населенные пункты

Количество скважин, единица

Численность населения, количество

1

село Агавердиоба

1

500

2

село Aрмудпадар

1

1230

3

село Чархы

1

3700

4

село Чайкянары

1

1727

5

село Чылгыр

1

670

6

село Гянджали

1

573

7

село Нереджан

1

3500

8

село Шиххапут

1

550

9

село Урьяноба

1

350

10.

село Ягубоба

1

600

Всего

10

13 400