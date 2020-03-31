Опубликован список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, бурение которых предусмотрено в Хачмазском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Дополнение к распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 31 марта 2020 года.