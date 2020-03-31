Президент Ильхам Алиев: Все принятые государством решения должны применяться без исключения и без всяких привилегий

Все принятые государством решения должны применяться без исключения и без всяких привилегий.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова.

"Сейчас мы прекрасно видим, что происходит в различных уголках мира. В ведущих странах мира и Европы ситуация, можно сказать, выходит из-под контроля, в самых развитых странах ежедневно умирают около тысячи человек, и медицинскому персоналу уже трудно оказывать надлежащее обслуживание. Больницы переполнены, больных размещают в коридорах. Многие люди умирают потому, что им не оказывается своевременно оперативная медицинская помощь, так как число больных стремительно растет, и система здравоохранения ни одной страны не сможет оказывать услуги в соответствии с растущим числом этих больных. Потому что системы здравоохранения всех стран подстроены под нормальные условия, в том числе в Азербайджане", - отметил глава государства.

По его словам, если пандемия получит широкий размах в Азербайджане, то трагическая динамика развития неизбежна и у нас. "Поэтому все принятые государством решения должны применяться без исключения и без всяких привилегий. Еще раз призываю граждан к ответственности. Пусть не выходят на улицы без надобности, полностью соблюдают опубликованные и объявленные вчера правила. Пусть берегут себя, своих близких, врачей. Потому что врачи рискуют своей жизнью. Пусть берегут работников полиции, так же как работники полиции берегут их, рискуя своей жизнью. Поэтому я еще раз требую от граждан ответственности и надеюсь, что граждане Азербайджана продемонстрируют чувство ответственности", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Естественно, пандемия нанесла большой удар по экономическому развитию всего мира, добавил он. "Ведущие финансовые структуры мира уже открыто заявляют, что кризис, который возможен в результате пандемии, будет тяжелее кризиса 2008-2009-х годов. В то же время резкое падение цен на нефть на мировых рынках, падение, можно сказать, более чем вдвое, может создать большие проблемы и для нашей экономики, наши доходы, естественно, сокращаются. Несмотря на это, еще раз хочу сказать, никаких проблем с исполнением государственного бюджета на этот год быть не должно. В первую очередь, должны быть полностью выполнены все социальные обязательства, должна быть обеспечена реализация всех социальных инфраструктурных проектов. В то же время необходимо пересмотреть расходы бюджета, и несрочные проекты можно отложить. Конечно, рассматривая вопросы реализации или же, наоборот, отложения данных проектов, обязательно следует рассмотреть и вопросы занятости. Потому что инвестиционные проекты, осуществляемые по линии государства, одновременно обеспечивают занятость, а для Азербайджана, население которого растет, вопрос занятости, конечно, находится на первом плане", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.