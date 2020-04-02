Нагиф Гамзаев: Государственная программа поддержки еще раз подтвердила лозунг "Вместе мы сильны!"

Пандемия коронавируса, которая распространилась во всем мире за последние три месяца, угрожает не только жизни людей, но и вызывает стагнацию во всех сферах мировой экономики.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана от правящий партии "Ени Азербайджан" Нагиф Гамзаев.

По мнению депутата, в это трудное время в нашей стране разработана крупнейшая в истории независимости программа экономической поддержки - пакет социальной защиты граждан, который позволит свести к минимуму негативное влияние пандемии на экономику и сохранить макроэкономическую стабильность.

"Основная цель программ поддержки, разработанной благодаря решениям Президента Ильхама Алиева и необходимым мерам безопасности, заключается не в сокращении рабочих мест, а обеспечении выплат заработной платы работникам предприятий, предотвращении ущерба микро- и частным предпринимателям, защите финансового и банковского сектора.

Программа широкомасштабной государственной поддержки населения и бизнеса в различных сферах, от ипотеки до оплаты за обучение, счетов за электричество и даже банковских кредитов, еще раз доказывает, что наше государство обладает необходимыми экономическими и финансовыми ресурсами для преодоления возникших трудностей. Создание программы систематической социально-экономической поддержки, под непосредственным контролем Президента и с учетом потребностей всех уязвимых групп населения за очень короткий период времени, является еще одним подтверждением приоритета государственной политики по защите социального обеспечения и уровня жизни каждого гражданина", - отметил Гамзаев

По мнению депутата, эта огромная программа социальной поддержки, оцениваемая в 2,5 миллиарда манатов, охватывает все сектора, пострадавшие в связи с применением мер, направленных на борьбу с угрозой распространения коронавируса. Таким образом, 44 000 предпринимателей, 304 000 работников и 292 000 микропредпринимателей, занятых в сферах, которым был нанесен ущерб, получат государственную поддержку.

Гамзаев отметил, что программа поддержки, которая является еще одним проявлением заботы и внимания Азербайджанского государства к своим гражданам, будет включать скидки на коммунальные услуги, предоставляемые населению, в том числе увеличение льготного лимита на электроэнергию для населения на 100 киловатт.

"В то время, когда пандемия коронавируса продолжает захватывать весь мир, когда доходы от нефти снижаются, наше государство, под руководством Президента Ильхама Алиева, который всегда поддерживал людей в трудные времена, не отступило, а предприняло все необходимые меры для уменьшения влияния пандемии на нашу страну и сохранения макроэкономической безопасности, что дало нам возможность продемонстрировать свою экономическую мощь и социальную силу путем реализации грандиозной программы поддержки и подтвердить лозунг "Вместе мы сильны!", - подытожил Нагиф Гамзаев.