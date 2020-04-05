ВС Армении обстреляли транспорт на магистральной дороге, ведущей в Газах

Продолжаются провокации армянских ВС на государственной границе Азербайджана с Арменией, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Азербайджана.

Согласно сообщению, 4-го апреля с 22:20 до 23:05 военные и гражданские транспортные средства подверглись интенсивному огню из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок на магистральной дороге, ведущей в села Аббасбейли, Фарахли и Мазам Газахского района со стороны подразделений армянских ВС, дислоцированных близ села Беркабер Иджеванского района Армении. По этой причине были применены ограничения на движение по этой магистральной дороге.

Вражеская провокация была пресечена, боевые позиции ВС Армении были подавлены ответным огнем, восстановлено движение транспортных средств.