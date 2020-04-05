Страны-члены Движения неприсоединения не признают т.н. «выборы» в оккупированном Карабахе

Координационное бюро Движения неприсоединения четвертого апреля опубликовало заявление о так называемых "выборах", проведенных на оккупированных Арменией территориях Азербайджанской Республики. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МИД.

Движение неприсоединения, являющееся второй по величине политической платформой после ООН и объединяющее 120 стран, подчеркнуло неприемлемость захвата территорий силой, и заявило, что ситуация, возникшая в результате оккупации территорий Азербайджанской Республики, не будет законно признана ни одной страной.

В связи с этим страны-члены Движения неприсоединения заявили, что они не признают так называемые "выборы", проведенные в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики 31 марта этого года, и считают их незаконными.

В заключение, Координационное бюро Движения неприсоединения, ссылаясь на 662-й параграф Заключительного акта Бакинской встречи на высшем уровне, вновь заявило о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ и урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.