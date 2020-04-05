Маргариту Симоньян поймали на накрутке просмотров

Маргарита Симоньян вляпалась в очередной скандал. На этот раз дело касается не воровства сотен миллионов рублей из государственного бюджета РФ, а о другом моешнничестве. Главреда Russia Today в очередной раз поймали на накрутке просмотров на RT - на этот раз через порносайты, пишет издание gradator.ru.

"Мы все знаем, что его никто не смотрит в качестве телевидения или новостей. Но до сегодняшнего дня у главы RT был бастион - Ютуб и миллионы просмотров на нём", - цитирует издание новый видеоролик Алексея Навального, посвященного мошенничеству Марго Симоньнян.

В третьей части сериала "Как Марго Симоньян украла всё вокруг" вы сможете видеть, как рушится этот бастион (оказавшийся надувным) дотла.

Не так давно Маргарита с помпой объявила: сетка Youtube-каналов RT достигла 10 миллиардов просмотров. Ни один новостной канал еще не достигал таких мощных результатов. Позади остались все мировые конкуренты. От CNN до Аль-Джазиры. Все пали под мощью пропагандистской машины Маргариты Симоньян. Просто зайдите в твиттер к Маргарите. На регулярной основе она рассказывает всем нам о том, каких невероятных успехов добивается RT.Вот она хвалится успехами RT в Германии, вот тут во Франции, вот снова в Германии, три месяца в топе, никому не угнаться за RT.

Видимо, так же она делает и в администрации президента. Кладет на стол папочку с миллиардными просмотрами, приговаривая "Нам нужно больше золота, милорд".

Самохвальство Маргариты достигает каких-то недостижимых пределов. Кажется, она не просто отличница, комсомолка, спортсменка, а самый настоящий сверхчеловек.

CNN, BBC и Euronews нервно курят в стороне, пишет она.

Что бы ни произошло в мире, всегда, всегда все смотрят только RT, гордится главный редактор.

Но все это лишь в мечтах Симоньян. В реальном мире "оружие российской пропаганды номер один" не смотрит практически никто.

И ладно мы: мы с вами привыкли уже, что Симоньян лгунья. Но Начальника обманывать. Как так? Смелая вы женщина, Маргарита. Совсем не боитесь, что вас прогонят из московских гостиных за такое?

Мы исследовали ютуб-каналы RT и выяснили, что они из себя представляют: это чудовищная накрутка, в том числе через порно-сайты, это индийские боты в комментариях, это фантастические бюджеты, которые уходят в карман. И у нас есть доказательства.

Существует множество признаков, по которым можно определить накрутку. Например, любой школьник вам скажет, что, если перед вами видео, у которого больше одного миллиона просмотров, как на этом видео из испанского RT, но при этом всего 95 комментариев, то дело, скорее, всего нечисто.

Вот видео, у которого более миллиона просмотра и... 37 комментариев.

Сравним с любым видео, которое собрало более миллиона просмотров. Новое или старое - не важно. Вот, например, программа "По фактам" с Любовью Соболь от 15 января этого года. Полтора миллиона просмотров. 14 тысяч комментариев.

Или другое видео с канала "Навальный LIVE": "Как "ВКонтакте" подружился с Кремлем". Один миллион триста тысяч просмотров. И почти шесть тысяч комментариев.

Вот ютуб-канал английского BBC. Вышло видео более 6 лет назад. Один миллион шестьсот тысяч просмотров и восемь сотен комментариев.

А теперь давайте посмотрим на сами комментарии, на их содержание. Кто их пишет? Люди или боты? Хорошо, когда боты сидят в Ольгино, - вычислить их очень просто. Сложнее, когда они сидят в Индии или Бахрейне.

Но даже тут есть совсем нехитрая методика. Как выглядят комментарии здорового человека? Все просто: в нормальных комментариях люди высказывают свое мнение о содержании ролика. Обсуждают. Спорят. И совершенно неважно, что это за ролик. Выкладывает ли у себя, например, Эхо Москвы ролик "Пранк. Портрет Путина в Лифте. Жители подъезда в шоке", или Евгения Альбац берет интервью - комментарии будут касаться исключительно происходящего в ролике.

А теперь посмотрим, как выглядят комментарии к роликам RT. Вот так:

К счастью, сейчас существует достаточно инструментов, чтобы узнать, что люди пишут на любых языках. Согласитесь, когда читаешь такие вещи, реальность этих комментаторов начинает вызывать сомнения.

Или когда в комментариях к ролику вдруг пишут собственные имена.

Просто RT - телеканал особенный и идет своим путем. Это путь фальсификаций и покупки комментариев на дешевых биржах по всему миру.

Вот, например, самый просматриваемый на RT на русском ролик "Детский финал": воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018. Один из самых залайканных комментариев звучит в переводе с английского как "Я полагаю, вот тот комментарий на английском, который вы искали".

Таких комментариев там оставили действительно много. Люди с разных концов земли писали: "Вот комментарий на английском, о котором вы просили".

Помимо этого, люди писали: "Вот ваш комментарий на испанском, о котором вы попросили".

А вот вьетнамский комментарий, который вы искали.

И правда, футбол интернационален, а Чемпионат Мира сближает! А особо сближают 5 центов за комментарий. Или сколько вы платите, Маргарита?

Многие люди в комментариях спрашивали, как они оказались на этом ролике?

В ответах вторили: "Да, Сантьяго, я тоже понятия не имею, как оказался здесь".

Скажем прямо: многие были просто растеряны, как так вышло, что они смотрели это видео?

На этом очень странные дела в комментариях не заканчиваются. Многие оставляли комментарии на русском, но так, будто их прогнали через автоматический переводчик. Потому иногда комментарии просто не имели никакого смысла.

Корейские и японские комментаторы как под копирку писали: "Милый рефери". Буквально под копирку. Иногда с точностью до иероглифа.

Понятно, что 20 миллиардов Маргарите слишком мало, чтобы хотя бы создать иллюзию интереса к своему каналу. Потому и приходилось оставлять заявки на азиатских биржах с заданием: "Опубликовать под данным видео любой комментарий на английском, испанском, русском, вьетнамском". И люди радостно ломились в комментарии, но из-за копеечной цены не слишком заморачивались и просто писали: "Вот вам английский комментарий".

Но есть и более интересные случаи. Она предпочитает накручивать просмотры через порно-сайты. Из-за этого под некоторыми видео можно найти прекрасные и лаконичные порно-комменты. С другой стороны, где крутить контент RT, как не на порно-сайтах? Все логично.

Вот, например, одно из самых популярных видео на испанском RT с 13 миллионами просмотров. На том самом испанском RT, о котором американские генералы отзываются как о главной угрозе Америки. По крайней мере, так говорит Маргарита.

Впрочем, впоследствии оказывается, что никакой это не генерал, а адмирал, и ничего такого он о RT не говорил. По крайней мере, Google об этом не знает. Но кого удивит, что Маргарита опять соврала.

Так вот видео, у которого 545 комментариев. О самом ролике почти никто ничего не пишет. Зато много вот таких комментариев:

13 миллионов просмотров. И минимум комментариев от реальных людей.

Маргарита, у вас все в порядке?

Государственному каналу, получающему миллиарды, крутить просмотры через порно-сайты - это кем вообще надо быть? Это каким уровнем цинизма надо обладать? А потом радостно рапортовать: нас смотрят, нас комментируют, мы номер один.

Легче всего отследить накрутку по тому, как просмотры ролика распределяются по времени.

Если нет никаких признаков вирусности, простите за это слово в наше непростое время, если комментариев нет, а видео, которое годами никто не смотрел, вдруг резко смотрит миллион человек, а потом смотреть прекращает, - к гадалке не ходи, просмотры накручены.