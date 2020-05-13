Роль Азербайджана в постпандемической мировой экономике будет только возрастать

В интервью ТАСС Президент Азербайджана Ильхам Алиев разворачивает широкое полотно. Это масштабное интервью, наполненное множеством смыслов и давшее ответы на многие вопросы стратегического характера.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков.

"Хотел бы особо обратить внимание на высказывания Президента Азербайджана касательно Победы над фашистской Германией. Это тот базис, та основа, тот исторический фундамент, на котором Россия и Азербайджан могут и должны строить свое сотрудничество. Эта Победа общая, она объединяет нас. Это общая победа всех народов, населяющих пространство бывшего Союза. К сожалению, сейчас находятся те, кто пытается умалить подвиг советского народа и его роль в победе над фашизмом. Это несправедливо, и потому очень важно на любом уровне, тем более на уровне главы государства еще раз подчеркнуть важность и беспрецедентное значение той Победы", - отметил Клачков.

Вторым важным аспектом интервью российский эксперт считает прогноз, данный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым относительно ситуации в посткоронавирусный период. По мнению Клачкова, это очень продуманный прогноз, можно даже сказать, видение того, как будет складываться ситуация после пандемии. Сейчас всем тяжело, сейчас все страны переживают спад и кризис. Но он не продлится вечно.

"Я присоединяюсь к мнению Президента Азербайджана о том, что изменения неизбежны. Мир будет другим, и сейчас я уверен, что будет какой-то новый импульс, новое измерение в экономике, и тут роль Азербайджана будет только возрастать. Я имею в виду, в первую очередь, транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад. Будет меняться геополитическая реальность. Роль Азербайджана в масштабном проекте "Один пояс - один путь", на который нанизывается многое, тоже очень трудно переоценить. В этой новой конфигурации мировой политики, мировой экономики роль подобных инфраструктурных проектов, действительно, велика. Этот новый импульс оживит нашу постпандемическую реальность", - заключил Павел Клачков.

Лейла Таривердиева