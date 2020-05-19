Президент Ильхам Алиев: Каждый должен беречь себя и близких, осознавать свою ответственность и соблюдать дисциплину

Каждый должен беречь себя и близких, осознавать свою ответственность и соблюдать дисциплину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с центром DOST 3 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, расположенного в Низаминском районе Баку.

"Работа, связанная с коронавирусом, с самого начала проводилась в Азербайджане в правильном направлении, это видят и одобряют как азербайджанский народ, так и международные организации. До сих пор я ежедневно получаю от граждан сотни писем, и все это - письма благодарности, так как принятие превентивных мер действительно спасло нас от большой беды. Опять же все познается в сравнении. Какова ситуация в развитых странах, численность населения которых такая же, как в Азербайджане, и в нашей стране? В некоторых из них на сегодняшний день умерли около 10 тысяч человек. В Азербайджане умерших очень мало. В то же время превентивные, ограничительные меры позволили нам предотвратить широкое распространение пандемии, и мы добились этого. Неслучайно, Всемирная организация здравоохранения высоко оценивает нашу работу в этой области и называет Азербайджан образцовой страной. Это - высокая оценка проделанной нами работы. Не знаю, дана ли такая оценка какой-либо другой стране или нет. Это - действительно логический результат проделанной работы, потому что с самого начала наша основная цель заключалась в том, чтобы уберечь наших граждан от этой болезни", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, все остальные экономические вопросы, спад экономики, возможные проблемы в ней перешли на второй план.

"Хотя мы серьезно занимались и этими вопросами. Однако первым был вопрос здоровья людей, а вторым - их социальное обеспечение. Мы организовали и то и другое. Могу сказать, что нам удалось в короткий срок перестроить наш о полностью контролируем ситуацию. В настоящее время более 20 больниц у нас функционируют исключительно в связи с коронавирусом, на лечении там находятся только инфицированные коронавирусом - в настоящее время в 19 больницах, потому что в некоторых больницах сегодня больных уже нет. Однако готовы более 20 больниц, началось строительство 10 больниц модульного типа, я принял участие в открытии одной из них. Это предоставит нам дополнительно 2000 коек. Обеспечено все медицинское оборудование, доставлены аппараты искусственного дыхания, в реанимации есть достаточно свободных мест, достаточно коек. Число содержащихся на карантине непосредственно связано с числом прибывших из-за рубежа, так как мы на протяжении двух недель содержим эвакуированных из-за рубежа граждан на карантине. Должен сказать, что более 20 тысяч граждан Азербайджана в организованном порядке эвакуированы из-за рубежа. Мы не можем проводить эту работу стихийно", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в организованном порядке, по графику, проведено распределение по странам: из какой страны, когда и сколько граждан Азербайджана прибудет.

"Эта работа будет продолжаться в таком порядке. Наибольшее число наших эвакуированных граждан прибыло из России. На сегодняшний день из России прибыли 6500 граждан Азербайджана, и данный процесс продолжается, но, как я уже сказал, в организованном порядке. Каждый должен зарегистрироваться, есть и специальный портал - "Еду домой". Поэтому работа по эвакуации также будет проводиться в организованном порядке. Карантинные условия прекрасные, я получаю многочисленные письма и от находящихся на карантине, мы содержим их в четырех-пятизвездочных отелях. В настоящее время мы сами приступили к производству медицинских масок, комбинезонов, дезинфицирующих средств, поэтому эти комплексные меры, конечно, смогли уберечь нас от большой беды. В нынешних условиях, когда идет процесс смягчения, основным фактором будет ответственность граждан. Еще раз хочу сказать, чтобы граждане осознали эту ответственность: пандемия не окончилась, вирус не исчез, он будет распространяться. Поэтому каждый должен беречь себя и близких, осознавать свою ответственность и соблюдать дисциплину", - добавил Президент Ильхам Алиев.